18.06.2019 13:36
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Beşiktaş'ta Quaresma'dan yönetime mesaj

Beşiktaş

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün yönetimine ithafen "Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün yönetimine ithafen "Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir." ifadesini kullandı.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın basında yer alan kendisine yönelik ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlı kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, şu anda tatilde olduğunu belirterek, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: AA
Fikret Orman, Beşiktaş, Ricardo Quaresma, Spor

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