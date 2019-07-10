10.07.2019 11:29
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sakatlandı

Beşiktaş

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, genç futbolcu Rıdvan Yılmaz antrenmanda sakatlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, genç futbolcu Rıdvan Yılmaz antrenmanda sakatlandı.
Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, antrenman sırasında sakatlanan 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın sağ elmacık kemiğinde kırık meydana geldi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, hastanede yapılan tetkiklerin ardından Rıdvan'ın ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi. Rıdvan Yılmaz'ın yerine kampa Ahmet Gülay'ın dahil edildiği bildirildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Riva, Spor

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