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Beşiktaş'ta Roco, Rebocho ve Diaby'nin gönderilmesi gündeme geldi!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde vasat bir performans sergileyen Enzo Roco, Pedro Rebocho ve Abdoulay Diaby ile yolların ayrılması gündemde. Bu 3 ismin siyah-beyazlı takımdaki geleceğine Erdal Torunoğulları karar verecek.

23.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:43

Dün akşam karşısında özellikle mücadele ve fizik anlamında bir hayli yetersiz kalan, sadece 37 yaşındaki Atiba'nın ayakta kaldığı görülen 'ta 3 futbolcunun performansı Abdullah Avcı'yı hayal kırıklığına uğrattı.

"TRANSFER FİYASKOSU"

Maça alışık olduğu mevkide başlamasına rağmen yaptırdığı penaltı ve oynadığı futbolla 'devre arasında gitmeli' tepkisi toplayan Rebocho için Ocak ayı beklenirken, Portekizli futbolcunun yanı sıra Roco ve Fenerbahçe'nin orta saha oyuncuları arasında ezilen Diaby de kendisine güvenenleri yanıltan isimler arasındaki yerini aldı. Sol bekte yetersiz kalan Rebocho 'transfer fiyaskosu' olarak görülürken Roco'nun Vedat Muriç'le girdiği mücadelelerde başarısız olmasının yanı sıra topla çıkışlardaki hataları ise köprülerin atılmasına yetti.

SON KARARI TORUNOĞULLARI VERECEK

Sezon başında büyük umutlarla alınmasına ancak Beşiktaş için kesinlikle yetersiz olduğu gözlemlenen Diaby'nin geri gönderilmesi gündeme gelirken, Erdal Torunoğulları'nın 3 futbolcu hakkında vereceği kararların merakla beklendiği öğrenildi.

(Akşam)

Beşiktaş'ta Roco, Rebocho ve Diaby'nin gönderilmesi gündeme geldi!

Erdal Torunoğulları, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


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KENAN: Mademki bunlar suçlu ağlamak niye bükemediğin bileği öpün şampiyon fenerbahçe
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KENAN: 8TAŞ ORDUSU METE KALKAVAN NET JİMNASTİK TARAFTARI OLSAYDI ÖYLE BİR ŞEY HİÇ DURURMUYDU NE AĞLADINIZ BE
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BEŞİKTAŞ ORDUSU: DÜN BEŞİKTAŞIN YENİLGİ SEBEBİ DERBİDE İKİ KİŞİDİR: CÜNEYT ÇAKIR VE METE KALKAVAN(VAR) ADLI FENERİN 12. ADAMLARI.
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BEŞİKTAŞ ORDUSU: BUGÜN SAYIN ÇEBİNİN KONUŞMASINI DİNLEDİM. BÖYLE SAVUNULMAZ BEŞİKTAŞIN HAKKI. ZEKERİYA BJK Lİ DİYOR BU REZALET SAYIN BAŞKAN İSTİFA ETMELİSİN.
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KARTAL ÜZER: Sadece transfer yapmak için alınan oyuncular boşu boşuna para harcıyolar gereksiz kişilere yazık yazık. . . .
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