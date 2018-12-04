04 Aralık 2018, 11:49
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Beşiktaş, Taraftara Hakaret Eden Ryan Babel'e Para Cezası Verecek

Beşiktaş yönetimi, sosyal medyada taraftarla yaşadığı polemik nedeniyle tepki çeken Ryan Babel'e para cezası verme kararı aldı.

Sosyal medyada bir Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı polemik nedeniyle büyük tepki çeken ve kulüp tarafından savunması istenen Ryan Babel için kritik toplantı birkaç gün içerisinde yapılacak. Yönetimden özür dileyen Hollandalı futbolcunun kadro dışı bırakılması ihtimalinin düşük olduğu ortaya çıktı.

PARA CEZASI VERİLECEK

Takımdaki olumlu havanın bozulmasını İstemeyen siyah-beyazlı yönetimin, Babel'e para cezası vermeyi düşündüğü aktarıldı. Babel'e ceza konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş'in fikrini alacak olan yöneticilerin, özür dilemesi halinde Tolgay Arslan'a dönüş kapılarını açık tutabileceği de ifade edildi.

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YORUMLAR (6)
TYHTE6Y45: TARAFTAR BABELİN SİNİRİNE KONUŞMUŞ O DA TARAFTARIN TARAFTAR OLMAK FUTBALCUYA HAKARET HAKKI VERMEZ
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OBJEKTİF: 8taşlılar bunuda sindirir :) duruşları belli :)
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1903: adam kendi taraftarına küfür ediyor ve para cezası veriyorsunuz..ahh süleyman sebanın kemikleri sızlıyordur rahmetlinin ayaklar altına aldınız bjk kültürünü tabi para göz insanları başkan yaparsak bjk duruşuda bu olur..bak bak bide özür dilemişte bilmem ne ayıp ayıp koskoca bjk taraftarına kufur eden topçuyamı muhtaçta neyse sağolun yönetim taraftar olarak arkamızda durduğunuzu kanıtladınız...!
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12345: KÜFÜRÜ TARAFTARA EDİYOR PARAYI KULÜBE ÖDÜYOR. GİT ADAMDAN ÖZÜR DİLE ONA VER PARAYI
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VTNDŞ: BIRAKIN BU İŞLERİ
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