02.07.2019 14:52
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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

Beşiktaş

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri devam ediyor.

Beşiktaş 'ta yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri devam ediyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollere sol bek Caner Erkin 'in yanı sıra teknik ekip kadrosunda bulunan Şenol Fidan , Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi katıldı.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Caner ile teknik ekip; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA
Caner Erkin , Acıbadem , Beşiktaş , Spor

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