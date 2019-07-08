Jeremain Lens'e kilo tepkisi

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Fulya Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollere Jeremain Lens, Domagoj Vida, Loris Karius, Adem Ljajic, Isimat Mirin ve Muhayer Oktay katıldı.

JEREMAİN LENS'E ELEŞTİRİ

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Lens, kiloları nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı deneyimli oyuncuya tepki gösterdi.