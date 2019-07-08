08.07.2019 16:09
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Jeremain Lens'e kilo tepkisi

Beşiktaş'ta Vida, Lens, Ljajic ve Karius sağlık kontrolünden geçti. Hollandalı oyuncunun kilolu hali ise taraftarların tepkisini çekti.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Fulya Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollere Jeremain Lens, Domagoj Vida, Loris Karius, Adem Ljajic, Isimat Mirin ve Muhayer Oktay katıldı.

JEREMAİN LENS'E ELEŞTİRİ

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Lens, kiloları nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı deneyimli oyuncuya tepki gösterdi.

Jeremain Lens'e kilo tepkisi

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Kaynak: AA
Beşiktaş, Acıbadem, Futbol, Spor

YORUMLAR (2)
DEGO: YA ŞU ÇAKMA FUTBOLCUYU GÖNDERİN ARTIK. . .
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