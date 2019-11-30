Haberler » 3. Sayfa » Beşiktaş'ta Şairler Parkı'ndaki Melih Cevdet Anday heykeli yakıldı - Haber

Beşiktaş'ta Şairler Parkı'ndaki Melih Cevdet Anday heykeli yakıldı

Beşiktaş Akaretler'de bulunan Şairler Parkı içerisinde Melih Cevdet Anday'ın heykeli birkaç kişi tarafından yakıldı.

30.11.2019 23:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:01Beşiktaş'ta Şairler Parkı'ndaki Melih Cevdet Anday heykeli yakıldı
Akaretler'de bulunan Şairler Parkı içerisinde Melih Cevdet Anday'ın heykeli birkaç kişi tarafından yakıldı. Kısa süre içinde söndürülen heykelde hasar oluşurken yangını çıkaran ve söndüremeyerek kaçan 4 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00'da Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde bulunan Şairler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta ısınmak isteyen 4 kişi ateş yaktı. Ateşe atılan maddelerden dolayı alevler, Şair Melih Cevdet Anday'ın heykeline sıçradı.

Paniğe kapılan 4 kişi, yangını söndürmeye çalıştı. Alevleri söndürmeyi başaramayan 4 kişi, korkuya kapılıp parktan uzaklaştı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Melih Cevdet Anday'ın heykeli itfaiye ekiplerince kısa süre içinde söndürüldü. ekipleri de parkın çevresinde heykeli yakıp kaçan 4 kişiyi aramaya başladı. Yapılan çalışma sonucunda olay yerine yakın bir noktada heykeli yakan şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bir süre yanan heykel üzerinde inceleme yaptı.

Beşiktaş Kaymakamlığından açıklama

Beşiktaş Kaymakamlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Süleyman Seba Caddesi Şairler Parkı'nda bir grubun Şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yakmak istediği belirtilerek "Emniyet birimlerimiz tarafından olaya müdahale edilerek 4 kişi gözaltına alınmış ve haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Melih Cevdet Anday, Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:52 Siirt'te hırsızların marketten sigara çaldığı anlar kamerada - Haber
23:47 13 yaşındaki kız babasının silahıyla intihar etti - Haber
23:47 Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi - Haber
23:41 Batman'da terör operasyonunda 7 tutuklama - Haber
23:38 Öldürdüğü şahsı köpek çiftliğine gömmeye çalışırken yakalandı - Haber
20:54 Kimyasal madde ile etrafa saldırdı! Dehşet anları kamerada - Haber
18:55 20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü - Haber
18:00 Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak - Haber
12:43 Ürdün'de çıkan yangında 8'i çocuk 13 Pakistanlı işçi öldü - Haber
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı
19:51 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı
15:40 Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı
12:44 Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu
09:39 Minibüs şoförü, araçtan inip kadın yolcuları darp etti
3.12.2019 00:45:56