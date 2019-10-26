Haberler » Spor » Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz kamptan ayrıldı! Galatasaray derbisinde yok

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz kamptan ayrıldı! Galatasaray derbisinde yok

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş'a kötü haber. Siyah beyazlı ekibin yıldız oyuncusu Burak Yılmaz sakatlığı devam ettiği için kamptan ayrıldı.

26.10.2019 16:55

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş'a yıldız golcüsünden kötü haber geldi. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz akşam idmanına bile çıkmadan kamptan ayrıldı. Yıldız futbolcu Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN KULÜBÜ'NDEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Burak Yılmaz için kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Udinese ile dün oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Ali KoçAli Koç'tan Fenerbahçelilere Kenan Evren Lisesi müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, prensip olarak Süper Lig maçlarına gitmediğini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, prensip olarak Süper Lig maçlarına gitmediğini açıkladı

FenerbahçeFenerbahçe'nin borcu açıklandı: 568 milyon euro

FenerbahçeFenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl plaketi verildi!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz kamptan ayrıldı! Galatasaray derbisinde yok

Burak Yılmaz, Galatasaray, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (3)
SON ÜTÜCÜ:VALLA HİÇTE ŞOK DEĞİL ADAM ZATEN SAKAT ŞOK BUNUN NERESİNDEKİ
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
METİN:şok değil müjde
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
.:OLSA NE OLUR . BURAK FUTBOLCUMU . ŞANSI TUTARSA ATIYOR İŞTE .
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
19:22 Maçın ardından
19:19 İstanbulspor - Bursaspor: 1-2
19:09 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından
19:06 Çalımbay: "Disiplinden kopmuyoruz"
19:04 Juventus Lecce'ye takıldı
18:59 Abdülkadir Parmak'tan kötü haber! Son durumu...
18:51 Korkmaz: "Bireysel hatalardan dolayı kaybettik"
26.10.2019 19:23:53