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Beşiktaş'ta seçim öncesi 2 aday bir araya geldi

Beşiktaş'ta yarın yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylardan Ahmet Nur Çebi, rakibi Serdal Adalı'yı seçim ofisinde ziyaret etti.

19.10.2019 12:33Beşiktaş'ta seçim öncesi 2 aday bir araya geldi
Beşiktaş'ta yarın yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylardan Ahmet Nur Çebi, rakibi Serdal Adalı'yı seçim ofisinde ziyaret etti.

Beşiktaş'ta yarın gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde dostluk rüzgarları esti. Birbirlerine rakip olan Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı, seçime saatler kala bugün bir araya geldi. Bu akşam yönetim kurullarını tanıtacak olan iki isimden Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı'nın seçim ofisini ziyaret etti ve Adalı'yla bir araya gelerek bir müddet sohbet etti. İki aday yarınki seçim öncesinde birbirlerine başarı diledi. Çebi ve Adalı'nın, göreve kim gelirse gelsin, Beşiktaş'a destek olmak için sözleştikleri öğrenildi. - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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