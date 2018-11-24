Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü Kutlandı

Beşiktaş Kulübü
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı
ve siyah-beyazlı futbolcular, geçmiş yıllarda öğretmenlik de yapan teknik direktör Şenol Güneş
'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ahmet Kavalcı ve oyuncular, Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü
maçı için Kayseri
'de konakladıkları otelde, Öğretmenler Günü nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verdi.
Ayrıca, takımın antrenörleri Şeref Çiçek
, Guti
Hernandez, İlhan Mansız
, kaleci antrenörü Marjan Mrmic ve analiz uzmanı Eren Şafak
'a da çiçek takdim etti.
Daha sonra teknik heyet ve oyuncuların, birlikte pasta kestiği aktarıldı.
Ahmet Kavalcı,Şenol Güneş
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:06