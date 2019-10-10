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Beşiktaş'ta Serdar Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkan adaylığını açıkladı

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı sonrasında Serdar Adalı,Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkanlık için resmen adaylıklarını açıkladı.

10.10.2019 14:34

Beşiktaş'ta 7 yıldır görevde olan Başkan Fikret Orman görevinden istifa etme kararı almıştı. Bunun sonrasında siyah beyazlı ekipte kimin başkan olacağı merak ediliyordu. Beşiktaş'ta Orman seçimde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın ardından Ahmet Nur Çebi de Beşiktaş başkanlığına aday oldu.

AHMET NUR ÇEBİ KARAR DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş'ın eski yöneticilerden ve Fikret Orman'ın bir dönem yönetiminde olan Ahmet Nur Çebi, başkanlığa aday oldu ve seçime girme kararı aldı.

Ahmet Nur Çebi, dün sürpriz bir şekilde aday olmama kararı almıştı. Çebi'nin, yakın dostlarına, "Şu anda yarışma değil, kulübe destek verme zamanı" dediği ifade edilmişti.

Çebi'nin yönetiminde; Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar gibi Fikret Orman'ın ilk döneminde yer alan yöneticiler de yer alıyor.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKALIM"

Çebi'nin yakın çevresi dün gece, "Şimdi olmazsa ne zaman aday olacaksınız? Bu tarihi bir görev. Elimizi taşın altına sokalım" diyerek Çebi'yi başkanlık için ikna ettiği öğrenildi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin adaylık belgesi:

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Beşiktaş'ta Serdar Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkan adaylığını açıkladı

Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR(6)
1 9 0 3 BEŞİKTAŞ 1 9 0 3:Şahsen Adalı beyi sevmeme rağmen Ahmet Nur ÇEBİ ile kıyas bile yapmam, Sayın ÇEBİ gerçekten bu göreve çok uygun tecrübeli ve karakterli biri. Ama başkan adayları arasında Hürser TEKİNOKTAY beyi son dönemde tanımama rağmen söylemleri en mantığa ve çözüme en uygun kişiydi. Yine de Beşiktaşımıa en faydalı kim ise o kazansın.
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DARDANELSPORLU:Hürser başkan
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YAKIŞAN OLSUN:ahmet nur çebi gitti beşiktaş çuvallamaya başladı, fikret orman kabrisli biri, ahmet nur çebi iyi idare ediyordu, şenol hoca iletişimede iyiydi, serdal adalı demirören zamanında ikinci başkandı külüp battı, şimdide ikinci başkan yine külüp batakta:)
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1903:ÇARE AHMET NUR ÇEBİ
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PROF. YORUMCU:BJK GEÇMİŞ OLSUN
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DRJOHNFİRE:şafak mahmutyazıcıoğlu ve umut günteri yöndetimde görmek istemiyoruz beşiktaşı 3 sezondur yiyen transferlerde hezimete uğrayan bunlardır.
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