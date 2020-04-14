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BEŞİKTAŞ'TA SERSERİ KURŞUN BİR KİŞİYİ YARALADI

Beşiktaş'ta çimenlik alanda kahvaltı yapan 1 kişi silahla nereden geldiği belli olmayan serseri bir kurşun ile yaralandı.

14.04.2020 07:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 07:09
BEŞİKTAŞ'TA SERSERİ KURŞUN BİR KİŞİYİ YARALADI

Beşiktaş 'ta çimenlik alanda kahvaltı yapan 1 kişi silahla nereden geldiği belli olmayan serseri bir kurşun ile yaralandı. Olay saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Zincirlikuyu Sokak'ta bulunan çimenlik alanda meydana geldi. İddiaya göre kahvaltı yapmak için alana gelen Bekir Yılmaz nereden geldiğini bilmediği bir silah sesi duydu. Bacağından yaralanan Yılmaz polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler yerde yatan yaralıyı bir süre çimenlik alanda aradıktan sonra buldu. Sağlık ekiplerine haber veren polis, çevrede delil araması yaptı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıdan görüntü

- Polis ekipleri

-Yaralının ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Zincirlikuyu, Beşiktaş, Balmumcu, Polis, Güncel
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