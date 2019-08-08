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Beşiktaş'ta sezon hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

08.08.2019 21:20 Beşiktaş'ta sezon hazırlıkları
Beşiktaş, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanının ısınma hareketleri, istasyon koşuları ve esneme çalışmasıyla başladığı belirtildi.
İdmanda, dar alanda oyun ve kontrol pas organizasyonunun ardından taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı.
Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ile tamamlandığı ifade edildi.
Necip Uysal, Douglas Pereira Dos Santos, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco'nun takımla çalışmalarının yanı sıra bireysel programlarına devam ettiği bildirildi.
Öte yandan idmanı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Serdar Adalı'nın da takip ettiği kaydedildi.
Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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