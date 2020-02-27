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Beşiktaş'ta silahların çekildiği kavgayı polis ayırdı

BEŞİKTAŞ'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada iki grup birbirlerine silah çekti.

27.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:53Beşiktaş'ta silahların çekildiği kavgayı polis ayırdı

BEŞİKTAŞ'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada iki grup birbirlerine silah çekti. Kavgaya denk gelen ekipler silahlar ateşlenmeden olaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı.

, Bayıldım Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda iddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar silahlarını birbirlerine doğrulttu. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri kavgayı görerek olaya müdahale etti. Kavgayı ayırmakta yetersiz kalan ekipler olay yerine takviye istedi. Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar etkisiz hale getirilerek kavgaya karışanlar ayrıldı. Şüphelilere ait silahlara ise el konuldu. Gözaltına alınan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Beşiktaş, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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