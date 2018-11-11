Beşiktaş'ta Sivas Mesaisi!

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor
ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı.
Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlı oyuncular, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Bu arada Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncuları, Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ü, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Türk bayrağı açarak andı.
Beşiktaş Spor Kulübü,Sivasspor,Beşiktaş
11 Kasım 2018 Pazar 00:15