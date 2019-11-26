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Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı hazırlıkları

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

26.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:46Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı hazırlıkları
, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü 'nın Slovan takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Bireysel çalışan Victor Ruiz ile Atiba Hutchinson'un katılmadığı idmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı aktarıldı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programın yer aldığı uygulamaların yapıldığı idmanın, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Bratislava, Slovakya, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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