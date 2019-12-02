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Beşiktaş'ta soğuğa rağmen tribünler doldu

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçında siyah-beyazlı taraftarlar soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

02.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:02

Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan 'ı taraftarları maçında yalnız bırakmadı. Mücadelenin hafta içinde olmasına ve havanın da soğuk olmasına rağmen stada gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tribündeki yerini aldı. Özellikle karşılaşmanın iş günü olması nedeniyle iş yerinden çıkanların maça zor yetiştiği gözlendi.

BURAK YILMAZ'DAN EMRE DEMİR'E YAKIN İLGİ

Öte yandan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz, maç öncesi Süper Lig tarihinin en genç gol atan oyuncusu unvanınına sahip İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'in yanına giderek, genç oyuncuyla yakından ilgilendi.

Beşiktaş'ta soğuğa rağmen tribünler doldu

Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA


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