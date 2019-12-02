Beşiktaş'ta soğuğa rağmen tribünler doldu

Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ı taraftarları Kayserispor maçında yalnız bırakmadı. Mücadelenin hafta içinde olmasına ve havanın da soğuk olmasına rağmen stada gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tribündeki yerini aldı. Özellikle karşılaşmanın iş günü olması nedeniyle iş yerinden çıkanların maça zor yetiştiği gözlendi.

BURAK YILMAZ'DAN EMRE DEMİR'E YAKIN İLGİ

Öte yandan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz, maç öncesi Süper Lig tarihinin en genç gol atan oyuncusu unvanınına sahip İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'in yanına giderek, genç oyuncuyla yakından ilgilendi.