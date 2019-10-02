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Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır

İstanbul Beşiktaş'ta, bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

02.10.2019 22:11

Beşiktaş Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta saat 20.45 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay yerini emniyet şeridine alarak incelemelerde bulunan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır

Muradiye Mahallesi, Beşiktaş, 3. Sayfa

YORUMLAR(1)
GÖRÜNEN KÖY:Çivisi çıktı.Gün günden kötü geliyor.
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