Beşiktaş'ta Şüpheli Ölüm

Beşiktaş
'ta yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü bulundu.
Akatlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
'nde Nur Fahri Akman'ın yaşadığı tek katlı evden gelen duman kokuları ve pencere kenarlarındaki islerden şüphelenen komşuları, durumu önce ev sahibine bildirdi.
Ev sahibinde bulunan anahtarla eve giren komşular, Akman'ın kapı girişinde hareketsiz halde yattığını görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Akman'ın cesedi, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Cumhuriyet Caddesi,Beşiktaş
11 Kasım 2018 Pazar 12:59