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Beşiktaş'ta sır ölüm! Bir vatandaş, yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta kaldırımda yürüyen 59 yaşındaki bir vatandaş aniden fenalaşarak yere yığıldı. Şahsın yerde kıvrandığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 59 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

31.10.2019 09:00

Beşiktaş'ta kaldırımda yürüyen kişi, bir anda yere yığıldı. Öldüğü belirlenen kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Yıldızposta Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İsmail Kasapoğlu (59) isimli bir kişi kaldırımda hafif tempoyla yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebeple fenalaşarak yere yığıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Şahsın yerde kıvrandığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yere yığılan Kasapoğlu'na müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı müdahalede İsmail Kasapoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından olay yeri inceleme ekipleri Kasapoğlu'nun cenazesi üzerinde incelemelerde bulundu.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kasapoğlu'nnu kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Beşiktaş'ta sır ölüm! Bir vatandaş, yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybetti

Adli Tıp, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA


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