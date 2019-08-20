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Beşiktaş'ta sürpriz transfer

Konoplyanka askıda, N'Koudou için anlaşma tamamAli DANAŞ / - Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta oldukça hareketli saatler yaşanıyor.

20.08.2019 23:13 Beşiktaş'ta sürpriz transfer

Konoplyanka askıda, N'Koudou için anlaşma tamam

Ali DANAŞ/ - Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta oldukça hareketli saatler yaşanıyor.
Sol açık için düşünülen ve görüşmelerin sürdüğü Konoplyanka ile daha önce prensipte anlaşılmasına rağmen resmi görüşmelerde oyuncunun artan istekleri dolayısıyla bu transferi askıya alan Beşiktaş, başka bir oyuncuya yöneldi. İki gündür İngiltere'de olan başkan Fikret Orman, bizzat yaptığı görüşmeler sonrası Tottenham ile Kevin N'Koudou'nun transferinde anlaşma sağladı.
Bir sezon kiralanacak olan 24 yaşındaki Fransız oyuncunun kariyerinde Tottenham'ın yanı sıra Nantes, Marsilya ve Monaco gibi takımlar da bulunuyor.



Tottenham, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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