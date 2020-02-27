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BEŞİKTAŞ'TA SÜRÜCÜLERİN YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK/ Beşiktaş'ta, cadde ortasında tartışan iki kişi birbirlerini yumruklayarak kavga etti.

27.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:54BEŞİKTAŞ'TA SÜRÜCÜLERİN YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK/

'ta, cadde ortasında tartışan iki kişi birbirlerini yumruklayarak kavga etti. O anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışan iki kişi, cadde ortasında birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavga eden kişileri, çevrede bulunanlar ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Birbirlerini yumruklamaya başlayan taraflar güçlükle ayrıldı. O anlar yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tarafların birbirlerinin üzerine yürümesi

-Çevredekilerin tarafları ayırmaya çalışması

-Tarafların birbirlerini yumruklaması

-Tarafların yeniden ayrılması

-Genel ve detay



Beşiktaş, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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