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Beşiktaş'ta sürücülerin yumruklu kavgası kamerada

Gamze ŞİMŞEK/ BEŞİKTAŞ'ta, cadde ortasında tartışan iki kişi birbirlerini yumruklayarak kavga etti.

27.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:18Beşiktaş'ta sürücülerin yumruklu kavgası kamerada

Gamze ŞİMŞEK/ BEŞİKTAŞ'ta, cadde ortasında tartışan iki kişi birbirlerini yumruklayarak kavga etti. O anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışan iki kişi, cadde ortasında birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavga eden kişileri, çevrede bulunanlar ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Birbirlerini yumruklamaya başlayan taraflar güçlükle ayrıldı. O anlar yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi.



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Kaynak: DHA

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