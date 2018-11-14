Beşiktaş'ta Tolgay Arslan Kadro Dışı Bırakıldı

Beşiktaş
, Tolgay Arslan'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan
takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Tolgay Arslan, geçtiğimiz haftalarda alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu
'na şikayette bulunmuştu.
Tolgay Ali Arslan,Türkiye Futbol Federasyonu,Beşiktaş
Milliyet Gazetesi
'nin 13 Kasım 2018 tarihli haberine göre; Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş Başakşehir
maçının ilk yarısı sonunda soyunma odasına girdiğinde yedek soyunan Tolgay'ı etli pilav yerken yakalamıştı.
Haberde, adeta çılgına dönen siyah-beyazlı teknik patronun hışmına uğrayan yıldız futbolcunun, "Hocam zaten beni hiç oynatmıyorsun ki" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.
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14 Kasım 2018 Çarşamba 17:45