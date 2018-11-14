14 Kasım 2018, 17:45
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Beşiktaş'ta Tolgay Arslan Kadro Dışı Bırakıldı

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Tolgay Arslan'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bıraktı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz haftalarda alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulunmuştu...



Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Tolgay Arslan, geçtiğimiz haftalarda alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulunmuştu.

Şenol Güneş devre arasında azarlamıştı
Milliyet Gazetesi'nin 13 Kasım 2018 tarihli haberine göre; Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş Başakşehir maçının ilk yarısı sonunda soyunma odasına girdiğinde yedek soyunan Tolgay'ı etli pilav yerken yakalamıştı.
Haberde, adeta çılgına dönen siyah-beyazlı teknik patronun hışmına uğrayan yıldız futbolcunun, "Hocam zaten beni hiç oynatmıyorsun ki" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.
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Tolgay Ali Arslan,Türkiye Futbol Federasyonu,Beşiktaş

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