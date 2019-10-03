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Beşiktaş'ta toplam 20 milyonluk ödeme yapıldı

Beşiktaş'ta yönetim 20 milyon TL ödeme yaparak borçsuzluk kağıdı aldı. Siyah beyazlı yönetim UEFA ile yaşanacak herhangi bir sorunun da önüne geçmiş oldu.

03.10.2019 11:20

UEFA'nın istediği vergiye dair borçsuzluk kağıdı sorunu dün tamamlandı. Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kişisel kefaletiyle kaynak yaratıldı.

Toplam 20 milyon TL'lik ödemeyi yapan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçı öncesi UEFA nezdinde bir sorunu ortadan kaldırmış oldu.

FİKRET ORMAN: ADAY OLMAYACAĞIM

Sabah'ın haberine göre; Bu arada başkana yeniden seçime girmesi yönünde birçok kişiden baskı gelmeye devam etti. Ancak Trabzonspor maçında da kötü sonuç alınması Orman'da büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, artık kararından geri dönüşün mümkün olmadığı ifade edildi.

Camianın önde gelenlerinin ikna etmeye çalıştığı Orman'ın kesin karar verdiği ve "Artık dönmek istemiyorum. Aileme ve şahsıma yönelik hakaretler, küfürler hâlâ devam ediyor. Aday değilim ve olmayacağım" dediği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta toplam 20 milyonluk ödeme yapıldı

Ahmet Ürkmezgil, Fikret Orman, Spor

YORUMLAR(6)
HOLİGAN KARTAL:Geçen sezon FENER düşmeyi başaramadı bu sezon biz deniyoruz inşallah başaracağız !
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.:BJK ÇOK KÖTÜ BATTI . SEZON SONUNA KADAR 100 MİLYON EURONUN ÜSTÜNDE ÖDEMESİ VAR . BU PARAYI BULMASI İMKANSIZ .
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KAĞAN SOYDAN:Bunların sonu gelmez... Öncelikle Türk futbolu nun bir karar alması gerekiyor... Borçla futbolcu alamazsın.... Yahu bu hayat memat meselesimidir ki bir Spor için borca batıyoruz... Sakat yaşı çok ama çok ilerlemiş oyunculara çuval dolusu paralar vermek zorunda mıyız ?5 milyon Euro ile Türk gençlerinden bir takım kursaniz ne olur sanki Eskiden sadece Türkler oynuyordu 7-8 yiyorduk belki ama kimseye de borcumuz yok tu.... Sonuçta bir Spor bu olmayan parayı neden bu millete yüklemek zorunda siniz....
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KEMAL:Bu adamı çok arayacak Beşiktaş :D
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BEŞİKTAŞLI VATANDAŞ:mümkünse dönme vizyonunu fazlasıyla bozdun. kendin yaptın ve bedelini ödeyen de Beşiktaş ailesi oldu
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EBULHAYRLI:beşiktaşı batrdın her sene bir büyük takım kümeye oynuyor bu sene sıra beşiktaşta
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