Beşiktaş'ta trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaşlı taraftarlardan takıma destek, Fikret Orman'a teşekkür

Serebral palsi hastası Hamza takımla bir araya geldi

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, – Süper Lig'in 6'ncı haftasında Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Ümraniye Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman 3 gruba ayrılan oyuncular dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Öte yandan Medipol Başakehir maçında forma giyen isimler antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışırken, daha sonra idmanı tamamladılar. Sakatlığı süren Vitor Ruiz ise takımdan ayrı olarak antrenör eşliğinde çalıştı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN TAKIMA DESTEK, FİKRET ORMAN'A TEŞEKKÜR

Siyah-beyazlı ekibin antrenmanını takip eden bir grup taraftar, çalışma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın zor zamanında yanında olmayı görev üstlendiklerini ifade eden taraftarlar, "Her şartta takımın yanında olacağız. Önümüzde zor bir süreç var. Takımımızdan sahada mücadelece, alın teri ve inanç istiyoruz. Maç kaybedilir ama inanç asla" ifadelerini kullandılar.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Beşiktaş başkanlığından istifa edeceğini açıklayan Başkan Orman'a da teşekkür eden taraftarlar, "Hali hazırda Beşiktaş'ın başkanı olan Fikret Orman'a, yaptığı hizmetler ve yaşattığı şampiyonluklar için Beşiktaş taraftarları adına teşekkür ederiz" diye konuştular.

SEREBRAL PALSİ HASTASI HAMZA TAKIMLA BİR ARAYA GELDİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Kelebek hastası olan 14 yaşındaki Hamza Kaya da siyah-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti. Küçük taraftara Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de eşlik etti. Futbolcularla bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Hamza, "Futbolcularla bir araya geldim. Onlarla tanışmayı çok istiyordum. Çok mutluyum" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise Hamza ile başkan seçilmeden önce tanıştıklarını ve Beşiktaş antrenmanını takip etme sözü verdiklerini söyledi. Şayir, Hamza'ya verdikleri sözü tuttukları için mutlu olduklarını belirtti. Küçük taraftar Hamza ve başkan Hamza Şayir, takımın imzaladığı futbol topu ve forma ile poz verdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taraftarların açıklamaları

-Antrenmandan görüntüler

-Hamza Şayir ve Hamza Kaya'nın açıklamaları

-Detaylar