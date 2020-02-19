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Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

19.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:09Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 23. haftasında 'u konuk edecek olan , bu mücadelenin hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Lider Trabzonspor'u taraftarının önünde ağırlayacak olan Beşiktaş, sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ile soğuk algınlığı nedeniyle serum ve antibiyotik tedavisi gören Adem Ljajic katılmadı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas antrenmanın yapıldığı idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın sabah 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Trabzonspor, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

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