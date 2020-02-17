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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile 22 Şubat Cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

17.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:14Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 23. haftasında ile 22 Şubat Cumartesi günü karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana grip olan Adem Ljajic, kaslarında zorlanma bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. Atiba Hutchinson ise salonda çalıştı.
Koşularla başlayan antrenmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, bir süre kondisyon idmanı yaptı. Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng antrenmanı bu bölümde noktaladı.
Diğer futbolcular ise üç gruba ayrılarak yarım sahada çift kale turnuva maçı yaptı. Yardımcı antrenör Ozan Köprülü'nün de forma giydiği turnuvayı, Utku Yuvakuran, Jeremain Lens, Domagoj Vida, Caner Erkin, Güven Yalçın, Victor Ruiz ve Muhammed Elneny kazandı.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın devam edecek.

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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