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Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi üzerine sürücüsü yaralandı.

09.01.2020 06:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 06:34Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
'ta seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi üzerine sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BYE 126 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen araç içinde sıkışan sürücüyü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Yapılan incelemelerin ardından, devrilen otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: AA

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