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BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK KAZASI

Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, park halindeki bir otomobile çarptı.

14.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:48
Beşiktaş 'ta seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 20.40 sıralarında Etiler Mahallesi Tepecik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeki 34 BHS779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde olan 34 AV 9564 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki otomobilde hasar meydana gelirken ismi öğrenilemeyen kadın sürücü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadın sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerine şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK KAZASI

Kaynak: DHA

Etiketler : Beşiktaş, Güncel

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