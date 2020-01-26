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Beşiktaş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

26.01.2020 08:10 | Son Güncelleme: 26.01.2020 08:10Beşiktaş'ta trafik kazası: 3 yaralı
Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.?
Büyükdere Caddesi'nden Sarıyer yönünde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UA 5407 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Maslak'ta kontrolden çıkarak ağaca çarptı. ?
?Kazada sürücü ve otomobildeki diğer 2 kişi yaralandı,??yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.??
Kaza sebebiyle kısmen trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

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