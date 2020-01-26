Beşiktaş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.?

Büyükdere Caddesi'nden Sarıyer yönünde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UA 5407 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Maslak'ta kontrolden çıkarak ağaca çarptı. ?

?Kazada sürücü ve otomobildeki diğer 2 kişi yaralandı,??yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.??

Kaza sebebiyle kısmen trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA