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Beşiktaş'ta transfer için Torunoğulları bekleniyor!

Ligde iddialı konuma gelen ve devre arasında takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta hedef; transferi erken tamamlamak.

11.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:05Beşiktaş'ta transfer için Torunoğulları bekleniyor!
Ligde iddialı konuma gelen ve devre arasında takıma forvet takviyesi yapmak isteyen 'ta hedef; transferi erken tamamlamak. Ameliyat olan Erdal Torunoğulları, milli aranın ardından görüşmelere başlayacak.
Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor galibiyetleriyle ligde iyi bir konuma gelen Beşiktaş, devre arası transferleri için de kolları sıvamaya hazırlanıyor. Forvet ve kaleci takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde safra kesesi ameliyatı olan Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nı bekliyor. Önümüzdeki günlerde sağlığına tam olarak kavuşacak olan Torunoğulları, milli aranın ardından transfer için çalışmalara başlayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yardımcılarıyla daha önce bir görüşme yapan Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, devre arası transferlerini Antalya kampına yetiştirmek için mesaiyi erken açacak.
(Bozhan Memiş/İHA)

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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