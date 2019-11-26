Haberler » Spor » Beşiktaş'ta transferdeki ilk hedef Guilherme - Spor

Beşiktaş'ta transferdeki ilk hedef Guilherme

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları da başlıyor.

26.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:57Beşiktaş'ta transferdeki ilk hedef Guilherme
Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan 'ta devre arası transfer çalışmaları da başlıyor. Kadrosuna 1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda ilk hedef, Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme. Brezilyalı futbolcuyla ilgili ilk görüşme geçen hafta yapıldı.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmasına karşın son haftalarda aldığı galibiyetlerle basamakları hızla tırmanan ve zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Beşiktaş'ta transfer gündemi de başlamış durumda. Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ, göreve geldikten sonra Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne tam anlamıyla kamp kurdu ve futbolcuların kafalarının rahat etmesi için imkanları seferber etti. Alınan başarılı sonuçlarda önemli bir katkısı olan yönetim, şimdi de nokta atışı transfer yaparak, ikinci yarıda takımın zirve yürüyüşünde önemli takviyeler yapmak istiyor. Abdullah Avcı ve ekibiyle sürekli irtibat halinde olan 2 yönetici, devre arasında yapılacak olan transferler konusunda da görüşmelerini sürdürüyor. 1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta ilk hedef Yeni Malatyaspor'da oynayan Guilherme. Brezilyalı futbolcunun menajeriyle geçen hafta Ümraniye'de ilk görüşmesini yapan yöneticiler, devre arasında bu transferi bitirmek istiyor.

Gidecek isimler de belli oluyor

Transfere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Toulouse'a kiralık olarak gide Mirin ve Zulte Waregem'e kiralanan Larin için görüşmelerde bulunacak. Bu 2 futbolcu için, forma giydiği ekiplerin satın alma opsiyonlarını kullanıp kullanmayacaklarını soracak olan siyah-beyazlılar, Mirin ve Larin'den bonservis ücreti kazanmak için pazarlıklara başlayacak. Kadrodaki isimlerden de bazı futbolcuları göndermek isteyen yöneticiler, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket edecek. Geride kalan 12 hafta sonrasında Enzo Roco, Orkan Çınar ve Lens'le yolları ayırmaya karar veren teknik ekip, bu konuda yönetime de gerekli raporu sunacak. Ayrıca sezon başında kadroya dahil edilen Boyd için de gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Guilherme'yle ilk temas sağlandı

Beşiktaş, devre arasında kadroya katmayı planladığı Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme ile ilk teması sağladı. Oyuncunun menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen yöneticiler, bu futbolcunun şartlarıyla ilgili bilgi aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın transferine onay verdiği orta saha oyuncusu konusunda girişimlere başlayacak olan Beşiktaş, bir yandan da Oğuzhan Özyakup ile Trabzonspor görüşmelerini de bekliyor. Oğuzhan'ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonsporla masaya oturacak olan yönetim, anlaşmanın sağlanması halinde Guilherme'yi transfer edecek. Yeni Malatyaspor'la 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme'nin bonservisi ise İtalya Serie B ekiplerinden Benevento'da. Öte yandan siyah-beyazlı yöneticilerin Guilherme konusunda Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan da görüş aldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:22 Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamasından beraat etti
15:18 Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu - (YENİDEN)
15:18 Bülent Uygun, Kayserispor'da üç ismin kadro dışı kalmasında hakkında açıklamalarda bulundu
15:18 Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi
15:12 İzmir'deki tek kadın off-road pilotu: Takla atıyorum ama pes etmiyorum
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:40 Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Bir gün Galatasaray'a döneceğim
14:17 Ödül törenine damga vuran şakalaşma! Guardiola'dan Klopp'a: Kupaları takas edebiliriz
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
11:13 Milli futbolcu Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo'yu takipten çıkardı
11:11 Davutoğlu'nun kuracağı partinin 81 ilde teşkilatlanma faaliyetleri tamamlandı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:50 Maçlara yöresel kıyafetlerle çıkan teknik direktör ilgi odağı oldu
09:21 Zinedine Zidane: Mbappe ile aşk içindeyim ama şu an rakibimiz
26.11.2019 15:25:52