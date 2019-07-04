04.07.2019 10:46
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Beşiktaş'ta Umut Güner'in istifasının arkasında Orhan Ak çıktı

Beşiktaş'ta Mayıs ayında yeniden yönetime seçilen Umut Güner'in dün faks çekerek kulüpteki görevinden istifa ettiği öğrenilmişti. Güner yaptığı açıklamada, "Son olarak Orhan Ak geldi ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcısı oldu. Bu da benim adıma bardağı taşıran son damlaydı" dedi.

Siyah-Beyazlılar'ın, Mayıs ayında gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul'da yeniden yönetime seçilen Umut Güner, faks yoluyla istifasını iletti. Kesintisiz olarak 3 kez Beşiktaş'ın başkanlığına seçilen Fikret Orman'ın listesinde yer alan Güner, transferleri başkanın ve Serdal Adalı'nın yapacağını öğrendiği görev dağılımı toplantısında tepki göstermişti.

Güner, şimdi ise Kara Kartal'dan ayrılmaya karar verdi. İstifasının perde arkasında yatan sebep ortaya çıktı. Güner şu ifadeleri kullandı: "Evet, yönetimden ayrıldım. Görev sürem içerisinde hiçbir menajer ile ilişkimin olmadığını çok net bir biçimde söyleyebilirim."

"ORHAN AK BARDAĞI TAŞIRAN SON NOKTA OLDU"

"Ön görüşmeleri ben yapardım, geri kalan kısmı ise başkan Fikret Orman hallederdi. Herkes transfer konularında Ahmet Bulut üstünden yürüyor. Ama unutulmamalı ki SEG adlı menajerlik şirketi 10 oyuncu aldı. Bu durumu kimse konuşmayı tercih bile etmedi.

Serdar Adalı ile kişisel bir problemim olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Benim tek sıkıntım kulübün yönetimindeki anlayıştan ibaretti. Son olarak Orhan Ak geldi ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcısı oldu. Bu da benim adıma bardağı taşıran son damlaydı. Bu gelişmelerin sonucunda da ayrılma kararı aldım."

Beşiktaş'ta Umut Güner'in istifasının arkasında Orhan Ak çıktı

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