Beşiktaş'ta uyuşturucu satıcısı 3 kişi kovalamaca sonucunda yakalandı

Beşiktaş
'ta uyuşturucu satıcısı 3 kişi kovalamaca sonucunda yakalandıUyuşturucu satıcılarının aracında yaklaşık 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İSTANBUL - İstanbul
Beşiktaş'ta bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ile uyuşturucu madde satıcıları arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından uyuşturucu madde satıcısı olduğu değerlendirilen 3 kişi yakalanırken, üzerlerinde yaklaşık bir kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay, 20.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi
Yener Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde satış yapıldığı ihbarı üzerine Beşiktaş İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. İhbar üzerine adrese giden ekipler ile uyuşturucu madde satıcıları arasında kovalamaca yaşandı. 34 BF 6898 plakalı otomobil ile kaçan şüphelilere polis ateş açtı. Kaçtıkları araçtan inen şüpheliler el frenini çekmeyince otomobil önce park halindeki bir araca daha sonra da duvara çarpıp durabildi. Kovalamaca sonunda polis ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen Y.B., M.S., M.Y. kıskıvrak yakalandı.1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiYaşanan kovalamaca sonrasında gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde araç içerisinde yaklaşık 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İncelemelerin ardından detaylı çalışma yapılmak üzere araç çekiciyle emniyet otoparkına çekildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Polis,Beşiktaş
10 Kasım 2018 Cumartesi 22:01