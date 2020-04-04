Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beşiktaş'ta vatandaşlar yasağa rağmen sahilde yürüyüş yaptı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı.

04.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:25
Beşiktaş'ta vatandaşlar yasağa rağmen sahilde yürüyüş yaptı
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Beşiktaş 'ta yasağa uymayan bazı vatandaşlar yine sabah erken saatlerde spor yapmak için sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kadın ise "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyerek şaşkınlık oluşturdu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile yurt genelinde sahil bantlarında ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Vatandaşların birçoğu virüsten korunmak için kurallara uyarken bugün Beşiktaş'ta bazı kişilerin yasağı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapmaya devam ettiği görüldü. Sahilde yürüyenlerin birçoğu köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktıklarını öne sürdü. Sahil boyunca devriye gezen polis ekipleri ise, yasağa uymayan vatandaşları ikaz ederek mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
"EVDE CANIM SIKILIYOR, EVDE NEREYE KADAR TUTACAKLAR BİZİ"
Sabah sahile yürüyüş yapmaya gelen Dilek Turgut ise "Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum" dedi.
(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Beşiktaş, Sabah, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Beşiktaş'ta vatandaşlar yasağa rağmen sahilde yürüyüş yaptı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs, İspanya’da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs, İspanya'da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı
Konya’da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı’na soruldu Haberler
Konya'da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı'na soruldu
Güzel haber Türkiye’den! 84 yaşında koronavirüsü yendi Haberler
Güzel haber Türkiye'den! 84 yaşında koronavirüsü yendi
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında Haberler
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu Haberler
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haberler
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haberler
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:52: Kadının fendi koronayı yendi - Haber 12:52: Bakan Kasapoğlu, yurtlarda karantina altındaki vatandaşların sayısını açıkladı Açıklaması - Haber 12:52: Sakarya'da horoz dövüştüren 6 kişi yakalandı - Haber 12:50: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma kullananlara 25 bin maske dağıttı - Haber 12:50: MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber 11:44: Kına gecesi için Azerbaycan'a gelen Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi - Haber 11:41: İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor - Haber 11:18: 84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber