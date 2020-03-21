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Beşiktaş'ta vatandaşlara hijyen kiti verildi

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle belli bir yaşın üzerinde olan engelli vatandaşlara hijyen kiti dağıttı.

21.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:16
Beşiktaş'ta vatandaşlara hijyen kiti verildi

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle belli bir yaşın üzerinde olan engelli vatandaşlara hijyen kiti dağıttı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yapılan çalışmaları yerinde izleyerek, "Komşularımızın dışarı çıkıp marketlerde ve eczanelerde dezenfekte ve temizlik malzemesi aramasını istemiyoruz.Biz onlara ulaştırıyoruz " dedi.

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini almaya devam ediyor. Gün boyu dezenfekte işlemlerine devam eden belediye ekipleri belli bir yaşın üzerinde olan engelli komşularına da yardım eli uzatıyor. Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler binlerce evi ziyaret ederek koronavirüs salgınına karşı hijyen kiti dağıttı. Vatandaşlara verilen hijyen kitinde, el yıkamak için sıvı sabun, maske, eldiven, dezenfektan ve bilgilendirici el broşürü yer alıyor. Ekipler, vatandaşlara Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın sevgi ve selamlarını iletirken onlarda hizmetlerden ötürü kendilerini yalnız hissetmediklerini söyleyerek Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ve ekibine teşekkür etti.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞIDIR"

Koronavirüse karşı ilçedeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yaşlılar için aldıkları tedbirleri ve ilçede alınan korona virüs önlemlerini anlattı. Akpolat, "Belediye olarak önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır. Korona salgınında en fazla risk grubu ise yaşlılarımızdır. Beşiktaş Belediyesi olarak yemek ve esenlik hizmeti verdiğimiz yaşlılarımız var. Onlar için hizmet kitleri hazırladık. İçerisinde farkındalık yaratmak adına el broşürümüz var. Sıvı sabun, el dezenfektanı, maske ve eldiven var. Yaşlılarımızın marketlerde veya eczanelerde dolaşmasını engellemek amacıyla, onların hayatlarını biraz daha kolaylaştırabilmek adına kitler hazırladık. Arkadaşlarımız dağıtmaya başladılar. Her zaman söylüyoruz önceliğimiz vatandaşımızın sağlığıdır" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRACAK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Koronavirüs yaygınlaşmaya başladığından itibaren Beşiktaş'ta önlemlerin arttığını söyleyen Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Koronavirüs dünyada yaygınlaşmaya başladığından itibaren bizler Beşiktaş'ta önce okullarımızı, ibadethanelerimizi yani risk alanı oluşturacak her yerde dezenfekte çalışmalarını başlattık. Hastalık hızla ilerleyince de özel alanlara da girmeye başladık. Taksi duraklarını, muhtarlıkları, kamu binalarımızı, belediye hizmet binalarımızı ve vatandaşın topluca bulunduğu bir çok yeri de dezenfekte etmeye başladık. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızı uyarıyoruz.  Zor zamanlardan geçiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın söylenenleri dinleyerek dışarıya çıkmadan evlerinde kalarak el birliğiyle bu süreci geçirmeleri gerekiyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak vatandaşlarımızın dışarıya çıkmamaları konusunda hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BELEDİYE OLARAK HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Beşiktaş Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Esenlik Birimi Sorumlusu Gürsel Yeter ise, ekip olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Yeter şunları söyledi: " Belediye olarak ilçemizde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere hizmet veriyoruz. Ama şuan da korona virüsü nedeniyle evlere verdiğimiz tüm hizmetleri durdurduk.  Su anda sadece 75 yaş üstü, dışarıya çok çıkamayan, bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan tüm yaşlılarımıza yardım etmek amacıyla bir hizmetimiz var. Onlara bir temizlik kiti veriyoruz. İçersinde eldiven, el sabunu, maske ve dezenfekte bulunuyor. Böylece yaşlılarımız evden çıkmadan korona virüsüne karşı kullanmaları gereken tüm malzemeleri temin etmiş oluyor. Belediye olarak bu şekilde hizmetlerimiz devam edecek"


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Kaynak: DHA

Etiketler : Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel

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