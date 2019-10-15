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Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in sakatlığı

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Victor Ruiz'in sağ bacak alt arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi.

15.10.2019 15:18Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in sakatlığı
Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Victor Ruiz'in sağ bacak alt arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan idmanın ardından sağ bacak alt arka adalesinde ağrı hissettiği belirtilerek, "Victor Ruiz'in çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Victor Ruiz, sabah yapılan idmanda yer almamıştı.

Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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