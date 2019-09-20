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Beşiktaş'ta Victor Ruiz sakatlandı, Abdullah Avcı yıkıldı!

Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçının ikinci yarısında Victor Ruiz sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçında Domagoj Vida cezası, Enzo Roco ise sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

20.09.2019 00:44

Beşiktaşlı futbolcu Viktor Ruiz, geçirdiği sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk müdahalesi saha içinde yapılan Ruiz'in yerine 74. dakikada Atiba Hutchinson oyuna dahil oldu. Ruiz'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

STOPERDE KİM OYNAYACAK?

Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Vida ile sakatlığı devam Enzo Roco, Pazartesi günkü Medipol Başakşehir maçında görev alamayacak. Avcı'nın kritik maçta stoper pozisyonunda kimi oynatacağı merak konusu oldu.

Beşiktaş'ta Victor Ruiz sakatlandı, Abdullah Avcı yıkıldı!

Başakşehir, Enzo Roco, Spor

YORUMLAR(1)
KARTAL NADO:ben ! fark eder mi ? bu takım da bu kafa ile ben de oynarım yani . zaten her ikisi de maaşşalah 4-4 lük futbol oynuyorlar , Allah için. . .
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