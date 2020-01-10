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Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı, sürücü kaçtı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide vinç çarpması sonucu savrulan parçalar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

10.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:10Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı, sürücü kaçtı
Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide vinç çarpması sonucu savrulan parçalar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kopan parçalar yoldan kaldırıldı. Yol trafiğe açılırken, olay yerinden kaçan vincin sürücüsü ise gözaltına alıntı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Barbaros Bulvarı üzerinden Beşiktaş Meydan istikametine seyir eden vinç, üst geçide çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, üst geçitten kopan parçalar yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından üst geçinden kopan parçaların temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası yola düşen parçalar temizlenerek, yol trafiğe açıldı.

Sürücü çarptığımdan haberim yoktu dedi

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından üst geçide çarptıktan sonra olay yerinden kaçan vinç sürücüsünü yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası Beşiktaş sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alınan sürücü, ilk ifadesinde, "Üst geçide çarptığımdan haberim yoktu" dedi. - İSTANBUL

Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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