Haberler » Güncel » Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı, sürücü kaçtı - Haber

Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı, sürücü kaçtı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide vinç çarpması sonucu savrulan parçalar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

10.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:28
Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide vinç çarpması sonucu savrulan parçalar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kopan parçalar yoldan kaldırıldı. Yol trafiğe açılırken, olay yerinden kaçan vincin sürücüsü ise gözaltına alıntı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Barbaros Bulvarı üzerinden Beşiktaş Meydan istikametine seyir eden vinç, üst geçide çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, üst geçitten kopan parçalar yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından üst geçinden kopan parçaların temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası yola düşen parçalar temizlenerek, yol trafiğe açıldı.
SÜRÜCÜ ÇARPTIĞIMDAN HABERİM YOKTU DEDİ
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından üst geçide çarptıktan sonra olay yerinden kaçan vinç sürücüsünü yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası Beşiktaş sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alınan sürücü, ilk ifadesinde, "Üst geçide çarptığımdan haberim yoktu" dedi.
(Emrah Kuş/İHA)
Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı, sürücü kaçtı

Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:13  Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Haber
17:13  Spor Şehri Gaziantep'in spor yatırımları açılıyor… - Haber
17:12  Ressam Canip Taşkıran suluboya sergisi ile Bornova'da - Haber
17:12  Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı - Haber
17:07  Balıkçı gemisiyle çarpışan tanker Kısırkaya açılarına çekildi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:16:48