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Beşiktaş'ta Wolverhampton mesaisi başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

09.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:15Beşiktaş'ta Wolverhampton mesaisi başladı
, UEFA Ligi'nde Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve kanat orta şut çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Dünkü Kasımpaşa maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon yaptığı çalışmaya tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Kartal Kayra Yılmaz ile Georges N'Koudou katılmadı. Victor Ruiz'e ise sahada özel program uygulandı.
Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Wolverhampton maçı hazırlıklarını 11 Aralık Çarşamba günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla İngiltere'ye gidecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, TSİ 22.30'da maçın oynanacağı statta bir basın toplantısı düzenleyecek.
(İHA)

Beşiktaş, Avrupa, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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