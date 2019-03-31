Beşiktaş'ta Yangın

Beşiktaş
'ta 6 katlı binada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Hüsrev Mahallesi Gerede
Caddesi'ndeki 6 katlı Gencer Apartmanı'nın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, bodrum ve giriş katındaki vatandaşları dışarı çıkardı. Burada dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Bodrum
ve giriş katındaki yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 5 kişi de kurtarılarak itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi.
Apartman sakinlerinden Alp Timur Öztek, binanın alt katındaki boş dairede yangın çıktığını anlatarak, "Biz geç fark ettik. İtfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar, hemen gelip, kapıyı kırıp müdahale ettiler. Duman apartmanı kapladığı için olumsuz etkilenenler oldu." dedi.
Bodrum, İtfaiye, Beşiktaş, Güncel
Kaynak: AA