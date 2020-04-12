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Beşiktaş?ta yardım kolilerin dağıtılmasına devam ediliyor

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan iki günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından çalışmalarına devam ediyor.

12.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:55
Beşiktaş?ta yardım kolilerin dağıtılmasına devam ediliyor

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan iki günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından çalışmalarına devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtan ekiplere destek veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, belediye ekipleriyle birlikte semtin sokaklarını gezerek Beşiktaşlıların talepleriyle ilgilendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı almasının ardından tüm İstanbul'da olduğu gibi Beşiktaş'ta da hayat durdu. Beşiktaş Belediyesi ekipleri koronavirüs salgını başladığı andan itibaren süren çalışmalarına bugün de ara vermeden devam etti.

BAŞKAN AKPOLAT EKİPLERE EŞLİK ETTİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Beşiktaş'ın tüm noktalarına sokak hayvanları için mama ve su takviyesi gerçekleştirirken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar hem ileri yaştaki vatandaşların evlerine sıcak yemek dağıttı hem de tüm ihtiyaç sahiplerine kuru gıda kolilerini ulaştırdı. Ekiplere bugün Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eşlik etti. Başkan Akpolat çalışma arkadaşlarıyla birlikte ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan komşularına kolileri kapılarını çalarak teslim etti.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: BU SALGINI EL BİRLİĞİYLE ATLATACAĞIZ

Vatandaşların taleplerini doğrudan alıp belediye ekiplerine gerekli talimatları veren Başkan Rıza Akpolat, pencere ve balkonlarına çıkan ilçe sakinleriyle sohbet etti. Başkan Akpolat, bu salgından en kısa sürede el birliğiyle kurtulacaklarını belirterek, 'Günlerdir canla başla çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı süresince hiçbir komşumuzun mağdur olmaması için sahadayız. Beşiktaş'taki hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bugün hem 65 yaşın üzerinde kronik rahatsızlığı olan hem de Beşiktaş genelindeki tüm ihtiyaç sahibi komşularımız için kuru gıda kolilerinin dağıtımını gerçekleştirdik. İleri yaştaki komşularımıza ayrıca, hijyen kitlerini de ulaştırıyoruz. Endişe etmeyin, biz her adımda yanınızdayız. Gün boyunca Beşiktaş'ın mahallelerindeydim. Faal olan esnafımızı ziyaret ettim; pencere ve balkonlarındaki komşularımızla sohbet ederek bir ihtiyaçları olup olmadığını kontrol ettim. Şu salgını bir atlatalım, belediyemizin nice etkinliğinde tüm komşularımızla bir araya geleceğiz' dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel
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