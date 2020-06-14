BEŞİKTAŞ'TA YARIN BAŞLAYACAK OLAN YENİ KURALLARLA NİKAH KIYILDI

Kamera Kubilay ÖZEV İstanbul DHABeşiktaş'ta, nikahlarda yarın başlayacak olan yeni dönem bugünden başlatıldı.

14.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:29
Kamera Kubilay ÖZEV İstanbul DHA
Beşiktaş'ta, nikahlarda yarın başlayacak olan yeni dönem bugünden başlatıldı. Nikah dairesine sınırlı sayıda davetli kabul edildi. Nikah dairesine gelen herkesin ateşi ölçülerek içeri alındı. Davetliler gelin, damat, şahitlerin tamamı maske taktı.
Beşiktaş Evlendirme Dairesi, nikahlarda yarın başlayacak olan yeni dönemi bugünden başlatarak çiftlerin nikahını sınırlı sayıda gelen davetli eşliğinde kıydı.
NİKAHA YENİ KURALLAR HATIRLATILARAK BAŞLANDI
Yıldız Üzümcü ve Turan Kurşun'un nikahını kıyan Beşiktaş Evlendirme Dairesi Müdürü Osman Kurdoğlu, nikah töreni sırasında gelin ve damat ile konuklara önce uyulması gereken kuralları hatırlattı, ardından nikahı kıydı.
Normal nikah günü bugün olan, pandemi dolayısı ile nikahın ertelenip ertelenmeyeceğine dair stres yaşadıklarını söyleyen Taner Kurşun, Stresli oldu, çünkü kısıtlama gelecek, gelmeyecek. Hafta sonu olduğu için sıkıntılı bir süreçten geçtik. Ertelenme olayı vardı. Çok şükür, bugün, tam tarihinde nikahımız olacak dedi.
DÜĞÜNÜ İPTAL ETTİLER
30 Eylül tarihinde de düğün planladıklarını söyleyen damat Turan Kurşun, Şu an düğünümüz olmayacak dedi.
Gelin Yıldız Üzümcü ise, kısıtlamadan dolayı zor bir süreç geçirdiklerini belirterek, 65 yaş üstüne kısıtlama olduğu için babasının Muğla'dan düğüne gelemediğini söyledi.
OSMAN KURTOĞLU YARIN UYGULANACAK GENELGEYİ BUGÜNDEN BAŞLATTIK
Beşiktaş Evlendirme Dairesi Müdürü Osman Kurdoğlu, yeni genelgeye göre yarın başlamaları gereken nikahlara ilişkin esnekliği bugünden uygulamaya soktuklarını belirterek, Bugüne kadar gelin damatla birlikte sadece şahitler ve çekirdek aileyi aldık. Çünkü çiftlerimiz iki kere, üçüncü kere, hatta dördüncü kez erteleyenler oldu. Şimdi yeni genelgeye göre kapasitenin yarısı deniyor fakat ben onu üçte biri yaptım. İki koltuk boş bir koltuk dolu şeklinde dedi.
KURTOĞLU YENİ KURALLARI ANLATTI
Nikah dairesine gelenlerin ateş ölçümü yapıldığını söyleyen Kurdoğlu, Sosyal mesafe kurallarına uyulması için yerlere sosyal mesafe afişleri yapıştırdık. Tüm konuklar, gelin damat dahil bitene kadar tamamı maske takıyor. Tebrik alanına gelen çifte konuklar tek tek gidiyorlar. Toplu fotoğraf çekme izni yok. Bu arada takı kesinlikle gelin ve damat üzerine yapılmıyor. ya uzak mesafeden bir heybeye ya da kutuya direkmen hediyeleri bırakılıyor. Yarınki kuralları bugünden başlattık dedi.
Kurtoğlu, sadece Mayıs ayında 128 çiftin nikahını ertelediğini ifade ederek, Önümüzdeki aylar ful doluyuz. Klima kullanmıyoruz kesinlikle, doğal olarak havalandırıyoruz. Cam ve pencereleri açarak dedi. BEŞİKTAŞ’TA YARIN BAŞLAYACAK OLAN YENİ KURALLARLA NİKAH KIYILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Haber

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