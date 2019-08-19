Beşiktaş'ta yazlık sinema günleri hız kesmeden devam ediyor

Mahalle kültürünü ve sokak dayanışmasını artırmak için Beşiktaş Belediyesi açık hava sinema etkinliği düzenliyor. 22 Temmuz-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında Beşiktaş'ın parkları, sokakları, okul bahçeleri yazlık sinemaya dönüşüyor. 22 Temmuz'da Prof. Dr. Aykut Barka Parkı'nda Hükümet Kadın 2 ile başlayan sinema gösterimleri kurban bayramı sonrası Bebek Parkı'nda Ekşi Elmalar filmiyle devam ediyor.

Ağustos ayının son gününe kadar parklarda devam edecek olan film gösterilerinde birbirinden güzel Türk filmleri Beşiktaş halkının beğenisine sunuluyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ta Beşiktaş'ın tüm noktalarında gösterimde olan sinema gösterimlerine katılarak vatandaşlarla bir araya gelip yazlık sinema günlerinin tadını vatandaşlarla birlikte çıkarıyor. Yazlık sinema gösterimleri öncesi ise Başkan Rıza Akpolat katılımcı anlayışı aktif hale getirmek için 'Açık Mikrofon' buluşmalarında vatandaşla bir araya geliyor. Açık Mikrofon buluşmaları bugün Bebek ve Arnavutköy Mahallesi sakinlerini Bebek Parkı'nda bir araya getirecek.