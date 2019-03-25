Beşiktaş'ta Yeni Kaptan Burak Yılmaz

Beşiktaş'a transferi taraftarın tepkisine neden olan Burak Yılmaz, ortaya koyduğu performansla kısa sürede tribünlere kendisini kabullendirmeyi başardı. Siyah-beyazlı formayla 8 lig maçına çıkan yıldız futbolcu, 663 dakika sahada kalırken rakip ağları 6 kez sarsıp 1 de asist yaptı. Burak, 110 dakikada bir gol atarak daha önce Beşiktaş'ta oynayan Mario Gomez, Demba Ba, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Alvaro Negredo gibi isimleri geride bıraktı. 5 isim arasından Burak Yılmaz'a en çok yaklaşan futbolcu ise 119 dakikada bir gol bulan Gomez oldu.

VIDA İLE BİRLİKTE KAPTAN OLACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda Domagoj Vida ve Burak Yılmaz'ı kaptan yapma kararı aldı. Burak Milli Takım'da da Emre'nin oyundan çıkışı sonrası kaptanlık pazubandını takmıştı.

RAKİPSİZ KARTAL

BEŞİKTAŞ Mogaz, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20'nci haftasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 36-27 mağlup etti ve bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Siyah-beyazlı takım, üst üste 11'inci, toplamda ise 15'inci şampiyonluğuna ulaştı.