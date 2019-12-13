Haberler » Spor » Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı - Spor

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

13.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:52Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı
, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen antrenmanın 1,5 saate yakın sürdüğü bildirildi.
Sahada ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe çalışmasıyla başlayan antrenmanda, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldığı kaydedildi. İdmanın yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.
İngiltere ekibi Wolverhampton ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında görev yapan futbolculara izin verildiği belirtilirken, İstanbul'da kalan oyuncuların antrenmanda yer aldığı ifade edildi.
Çalışmaya tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı bildirildi.
Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:49 Belediye'den Sivasspor'a destek - Spor
16:42 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor
16:40 Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ın tedavisi sürüyor - Spor
16:39 Genç, projeleri için bakanlıklardan destek istedi - Spor
16:33 Adilcevazlı öğrenciler güreş müsabakalarında il birincisi oldu - Spor
16:04 Çok konuşulacak iddia! "Yıldız futbolcu yanlış isimle sahaya çıkıyor" - Spor
15:39 Leicester City Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı - Spor
15:23 Kayserispor'da 2 ayrılık - Spor
15:13 Mesut Özil'den Doğu Türkistan tepkisi - Spor
14:53 Klopp imzayı attı! - Spor
13.12.2019 16:57:41