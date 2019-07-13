13.07.2019 12:11
Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş

Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve denge çalışmasıyla devam eden antrenman, sınırlı alanda pas oyunları ve sonuçlandırma idmanın ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı.
İzinli olan Gary Medel'in yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz, antrenmanda yer almadı. İzinli olan Ricardo Quaresma günün ikinci antrenmanına katılacak. Atiba Hutchinson ise takımla çalışmalarına başladı.
Kaynak: AA
Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Riva, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:49   Fransa Bisiklet Turu
18:45   Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası
18:31   Fenerbahçe'ye Bolu Stadı'nda coşkulu karşılama (FOTOĞRAFLAR)
18:25   Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Sivas'da başladı
18:24   Fenerbahçe Bolu'ya geldi
18:22   Fenerbahçe'ye Bolu Stadı'nda coşkulu karşılama
18:18   Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, Belçika'ya transfer oldu