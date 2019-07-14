14.07.2019 14:45
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva'da devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva'da devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.
Siyah-beyazlı teknik kadro ile Acıbadem Hastanesi'nden gelen bir ekip tarafından futbolculara beş grup halinde laktat testi uygulandı.
Antrenmana izinli olan Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel ile özel programına devam eden Burak Yılmaz katılmadı. İzinden dönen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma takımla çalıştı.
Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Beşiktaş, Riva, Spor

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